Fortnite The Joy Ride güncellemesi ile sürülebilir arabaların olduğu bir dünya olacak

Fortnite 2. bölüm 3. sezonla sürülebilir arabalara kavuşuyor. The Joy Ride adlı güncellemeden ilk görüntüler bir Reddit kullanıcısından geldi.

Epic Games, nasıl araçların oyuna ekleneceğine dair birkaç konsept görsel paylaştı. Spor araba Whiplash ve tır Mudflap sürülebilir araçlardan bazıları olacak gibi görünüyor. Jonathan287 adlı Reddit kullanıcısı da bizlerer başka araçları tanıtıyor. Topladığı oyun içi posterler kamyon ve sedan araçların da bulunacağına işaret ediyor.

Fortnite için bir diğer yenilik ise 2021'in ortalarında Unreal Engine 5 oyun motoruna geçiş yapacak olması. Bu gelişmenin oyunu çok daha oynanabilir yapacağı kesin.

FORTNITE THE JOY RIDE GÜNCELLEMESİ

FORTNITE OYNANAN PLATFORMLAR

Fortnite PlayStation 4, Xbox One, Switch, PC, iOS ve Android üzerinde oynaması ücretsizdir. PlayStation 5 ve Xbox Series X'in çıkış oyunlarından biri olacak.

FORTNITE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum sistem gereksinimleri

İşlemci: Core i3 2.4GHz

RAM: 4GB RAM

Depolama alanı: 16GB boş alan

Ekran Kartı: Intel HD 4000

İşlemtim Sistemi: Windows 7, 8, or Windows 10 64-bit

DirectX: Sürüm 11

Önerilen sistem gereksinimleri

İşlemci:Core i5 2.8GHz

RAM: 8GB RAM

Depolama alanı: 16GB boş alan

Ekran Kartı:Nvidia GeForce GTX 660 / AMD Radeon HD 7870 or equivalent video card with dedicated memory of 2GB or higher VRAM.

İşlemtim Sistemi: Windows 7, 8, or Windows 10 64-bit

DirectX: Sürüm 11

Android sistem gereksinimleri

Cihaz: ARM64 işlemcili 64-bit Android, Android OS 8.0

Ram: 4 GB RAM

İşlemci: Adreno 530 , Mali-G71 MP20, Mali-G72 MP12 veya üzeri

60 FPS almak için tercih edebileceğiniz Android telefonlar

Samsung Galaxy S10, S10e, S10+, S10+ 5G

Samsung Galaxy Note 10, Note 10+, Note 10+ 5G

Samsung Galaxy A90 5G

Samsung Galaxy Tab S6

HONOR View20

Huawei Mate 20 X

Huawei P30 / P30 Pro

Sony Xperia 1

Xiaomi Mi9

OnePlus 7 Pro

ASUS ROG Phone II

iOS sistem gereksinimleri

Fortnite için iOS 12.0 ve daha sonraki sürümler öneriliyor.

iOS 12.0 ve üzeri, Fortnite ve diğer oyunlar için dengeyi ve performansı artırıyor.

Fortnite iOs desteklenen cihazlar

iPhone

SE

6S

6S Plus

7

7 Plus

8

8 Plus

X, XS, XS Max ve XR

iPad

Mini 4

Air 2

2017

Pro

iOS 60 FPS için tercih edebileceğiniz cihazlar

XS

XS Max

XR

iPad Pro 2018

iPad Pro 2017 10.5

iPhone 8

iPhone 8 Plus

FORTNIRE PS GEREKLİLİKLERİ

PlayStation Plus gerekmez.

XBOX GEREKLİLİKLERİ

Xbox Live Gold kullanmanız gerekir.

NİNTENDO SWİTCH GEREKLİLİKLERİ

Nintendo Switch'te Fortnite Battle Royale ve Fortnite Kreatif oynayabilmek için Nintendo Switch Online üyeliği gerekmez.

FORTNİTE KAÇ GB ?

Yapılan güncellemelere göre değişiklik gösterebilir.

PC: 6.90GB

Mac: 7.7GB

PS4: 3.9GB

Xbox: 4.00GB

Nintendo Switch: 3.90GB

iOS: 1.8GB

Android: 3GB