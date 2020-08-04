Fortnite The Joy Ride güncellemesi ile sürülebilir arabaların olduğu bir dünya olacak
Reddit'te bir kullanıcının sızdırdığı fotoğraflardan pek çok araba modeli olacağı görülüyor. Fortnite sistem gereksinimleri neler? Fortnite kaç gb? Fortnite hangi platformlarda oynanır?
Fortnite 2. bölüm 3. sezonla sürülebilir arabalara kavuşuyor. The Joy Ride adlı güncellemeden ilk görüntüler bir Reddit kullanıcısından geldi.
Epic Games, nasıl araçların oyuna ekleneceğine dair birkaç konsept görsel paylaştı. Spor araba Whiplash ve tır Mudflap sürülebilir araçlardan bazıları olacak gibi görünüyor. Jonathan287 adlı Reddit kullanıcısı da bizlerer başka araçları tanıtıyor. Topladığı oyun içi posterler kamyon ve sedan araçların da bulunacağına işaret ediyor.
Fortnite için bir diğer yenilik ise 2021'in ortalarında Unreal Engine 5 oyun motoruna geçiş yapacak olması. Bu gelişmenin oyunu çok daha oynanabilir yapacağı kesin.
FORTNITE THE JOY RIDE GÜNCELLEMESİ
FORTNITE OYNANAN PLATFORMLAR
Fortnite PlayStation 4, Xbox One, Switch, PC, iOS ve Android üzerinde oynaması ücretsizdir. PlayStation 5 ve Xbox Series X'in çıkış oyunlarından biri olacak.
FORTNITE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
Minimum sistem gereksinimleri
İşlemci: Core i3 2.4GHz
RAM: 4GB RAM
Depolama alanı: 16GB boş alan
Ekran Kartı: Intel HD 4000
İşlemtim Sistemi: Windows 7, 8, or Windows 10 64-bit
DirectX: Sürüm 11
Önerilen sistem gereksinimleri
İşlemci:Core i5 2.8GHz
RAM: 8GB RAM
Depolama alanı: 16GB boş alan
Ekran Kartı:Nvidia GeForce GTX 660 / AMD Radeon HD 7870 or equivalent video card with dedicated memory of 2GB or higher VRAM.
İşlemtim Sistemi: Windows 7, 8, or Windows 10 64-bit
DirectX: Sürüm 11
Android sistem gereksinimleri
Cihaz: ARM64 işlemcili 64-bit Android, Android OS 8.0
Ram: 4 GB RAM
İşlemci: Adreno 530 , Mali-G71 MP20, Mali-G72 MP12 veya üzeri
60 FPS almak için tercih edebileceğiniz Android telefonlar
Samsung Galaxy S10, S10e, S10+, S10+ 5G
Samsung Galaxy Note 10, Note 10+, Note 10+ 5G
Samsung Galaxy A90 5G
Samsung Galaxy Tab S6
HONOR View20
Huawei Mate 20 X
Huawei P30 / P30 Pro
Sony Xperia 1
Xiaomi Mi9
OnePlus 7 Pro
ASUS ROG Phone II
iOS sistem gereksinimleri
Fortnite için iOS 12.0 ve daha sonraki sürümler öneriliyor.
iOS 12.0 ve üzeri, Fortnite ve diğer oyunlar için dengeyi ve performansı artırıyor.
Fortnite iOs desteklenen cihazlar
iPhone
SE
6S
6S Plus
7
7 Plus
8
8 Plus
X, XS, XS Max ve XR
iPad
Mini 4
Air 2
2017
Pro
iOS 60 FPS için tercih edebileceğiniz cihazlar
XS
XS Max
XR
iPad Pro 2018
iPad Pro 2017 10.5
iPhone 8
iPhone 8 Plus
FORTNIRE PS GEREKLİLİKLERİ
PlayStation Plus gerekmez.
XBOX GEREKLİLİKLERİ
Xbox Live Gold kullanmanız gerekir.
NİNTENDO SWİTCH GEREKLİLİKLERİ
Nintendo Switch'te Fortnite Battle Royale ve Fortnite Kreatif oynayabilmek için Nintendo Switch Online üyeliği gerekmez.
FORTNİTE KAÇ GB ?
Yapılan güncellemelere göre değişiklik gösterebilir.
PC: 6.90GB
Mac: 7.7GB
PS4: 3.9GB
Xbox: 4.00GB
Nintendo Switch: 3.90GB
iOS: 1.8GB
Android: 3GB