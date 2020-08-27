Fokus filmi konusu nedir? Fokus oyuncuları ve Fokus özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Fokus filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Fokus filmini izleyecek olanların merak ettiği Fokus konusu nedir, Fokus oyuncuları kimler ve Fokus özeti gibi konuları inceliyoruz.

FOKUS FİLMİ KONUSU NEDİR?

Nicky zamanının usta dolandırıcılarından biridir. Bir gün Jess Barrett adında genç güzel ve çekici bir kadın ile yolları kesişir. Sıradan bir kadın olmayan Jess, soygun konusunda en az Nicky kadar yeteneklidir! İkili büyük bir avın peşine düşme planı yaparken, hiç hesapta yokken birbirlerine de aşık olacaktır...

FOKUS FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Glenn Ficarra, John Requa

Oyuncular: Margot Robbie, Will Smith, Rodrigo Santoro, BD Wong, Gerald McRaney

Tür: Komedi, Suç, Drama

Yapım Yılı: 2015 (104 dk)

Vizyon Tarihi: 20 Mart 2015 Cuma

Senaryo: Glenn Ficarra, John Requa

Yapımcı Firma: Kramer & Sigman Films

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dil: İngilizce

Orijinal Adı: Focus