Fokus filmi konusu nedir? Fokus oyuncuları ve Fokus özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Fokus filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Fokus konusu, özeti ve Fokus oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Fokus filminin detayları…

27.08.2020 10:17 | Son Güncelleme: 27.08.2020 10:20

İzleyenleri ekrana bağlayan Fokus filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Fokus filmini izleyecek olanların merak ettiği Fokus konusu nedir, Fokus oyuncuları kimler ve Fokus özeti gibi konuları inceliyoruz.

FOX TV'deki görevinden istifa eden Fatih Portakal, 7 Eylül'de son kez yayına çıkacak
İlk iş gününde basınçlı su tabancasını kullanırken beton zemine düşüp öldü
Tarımsal destek ödemeleri yarın saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak

FOKUS FİLMİ KONUSU NEDİR?

Nicky zamanının usta dolandırıcılarından biridir. Bir gün Jess Barrett adında genç güzel ve çekici bir kadın ile yolları kesişir. Sıradan bir kadın olmayan Jess, soygun konusunda en az Nicky kadar yeteneklidir! İkili büyük bir avın peşine düşme planı yaparken, hiç hesapta yokken birbirlerine de aşık olacaktır...

FOKUS FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Glenn Ficarra, John Requa

Oyuncular: Margot Robbie, Will Smith, Rodrigo Santoro, BD Wong, Gerald McRaney

Tür: Komedi, Suç, Drama

Yapım Yılı: 2015 (104 dk)

Vizyon Tarihi: 20 Mart 2015 Cuma

Senaryo: Glenn Ficarra, John Requa

Yapımcı Firma: Kramer & Sigman Films

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dil: İngilizce

Orijinal Adı: Focus