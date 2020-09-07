Binlerce öğrencinin beklediği gün geldi! Dikey Geçiş Sınavı'nın sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter'dan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

SONUÇLAR WEB SİTESİNDE VE MOBİL UYGULAMADA

Aygün, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "9 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2020-DGS sonuçları açıklanmıştır. Adaylarımız sonuçlarını "sonuc.osym.gov.tr" sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler. Adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

KİMLİK NUMARASI VE ADAY ŞİFRESİYLE ÖĞRENİLEBİLECEK

ÖSYM'nin internet sitesinde yapılan duyuruda da 2020 Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavına (2020-DGS) ait değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı, adayların sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebileceği kaydedildi.