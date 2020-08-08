MKE Ankaragücü, teknik direktör Fuat Çapa ile 2 yıllık anlaşma sağladı

Süper Lig'de küme düşmenin kaldırılmasıyla önümüzdeki sezon, 21 takımlı ligde mücadele edecek MKE Ankaragücü'nde yeni teknik direktör belli oldu. Ankara ekibi, son olarak Kasımpaşa'yı çalıştıran deneyimli isim Fuat Çapa ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

08.08.2020 11:27 | Son Güncelleme: 08.08.2020 12:14

Süper Lig'de küme düşmenin kalkmasıyla alt sıralardaki ekipler de transfer çalışmalarına başladı. Normal şartlarda TFF 1. Lig'e düşen fakat önümüzdeki sezon 21 takımlı ligde mücadele edecek MKE Ankaragücü, teknik direktör Fuat Çapa ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

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İMZALAR BUGÜN ATILACAK

Gelen haberlere göre taraftlar arasındaki resmi imzalar bugün atılacak ve Çapa, yeni sezon öncesinde takımının başına geçecek.

KARİYERİNE BELÇİKA'DA BAŞLADI

Uzun yıllar Süper Lig'de çalışan 51 yaşındaki teknik adam, antrenörlük kariyerine Belçika'nın K.V. Turnhout takımında başladı. Çapa, 20 yıl önce başlayan kariyerinde Maasmechelen, B-H-Zolder,Hamme, Gençlerbirliği, MVV Maastricht,RBC Roosendaal, Kasımpaşa, Erciyesspor, Antalyaspor, FC Wil, Boluspor ve Eskişehirspor'da da görev aldı.