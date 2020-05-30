Son dakika: Kuzguncuk'ta kilisenin haçını kıran ve Hrant Dink Vakfı'na tehdit maili gönderen 2 farklı provokatör aynı gün yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kuzguncuk'ta bir kiliseye saldıran ve haçını kıran provokatörün 24 saat içerisinde yakalandığını söyledi. Soylu ayrıca, Hrant Dink Vakfı'na tehdit mesajları gönderen provokatörün de düzenlenen operasyonla yakalandığını duyurdu.

Bakan Süleyman Soylu, haberi kişisel Twitter hesabından verdi. Soylu, paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

TÜRKİYE'Yİ KARIŞTIRMAK İSTEYEN İKİ PROVOKATÖR YAKALANDI

"Kuzguncuk'ta kilisenin haçını kıran provokatör 24 saatte,

Hrant Dink Vakfı'na tehdit maili atan provokatör hemen yakalandı

Provokasyona izin vermeyiz!"

"TÜRK POLİSİNE GÜVENİN"

Bakan Soylu, mesajının sonuna "Türk Polisine güvenin" notunu düştü ve Türk bayraklı emoji bıraktı.

AK PARTİ'DEN TEPKİ

Öte yandan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Twitter hesabından yaptığı açıklamada provokatif eylemlere tepki gösterdi. Çelik, camileri, kiliseleri, havraları hedef alan, vakıfları, dernekleri, vatandaşları tehdit etmeye kalkan provokasyonların Türkiye düşmanlığından kaynaklandığını, maşaları çeşitli olsa da arkasında aynı odakların bulunduğunu belirterek, "Bu provokasyonlara müsaade etmeyiz. Kursaklarında kalır." ifadesini kullandı.