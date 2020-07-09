Fizikötesi nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru imla fizikötesi mi, fizik ötesi mi? Fizikötesi ne demek?

Fizikötesi kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki, fizikötesi TDK'ya göre nasıl yazılır? Fizik ötesi nasıl yazılır? Fizik ötesi mi, fizik ötesi mi? TDK'ya göre fizikötesi kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

TDK'YA GÖRE FİZİKÖTESİ NASIL YAZILIR?

Fizik ötesi: Yanlış

Fizikötesi: Doğru

FİZİKÖTESİ İLE ÖRNEK CÜMLELER

Fizikötesi: isim, felsefe

Doğaötesi.