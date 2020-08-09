Fırsatları değerlendirmek isteyen Ronaldo'nun PSG ile görüşeceği iddia edildi

Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo bu yaz İtalyan devinden ayrılabilir.

Foot Mercato'da yer alan habere göre, ikinci sezonunu geçirdiği Juventus'ta Şampiyonlar Ligi'ne erken vedanın ardından takımdan ayrılmayı düşünmeye başladı. İddiaya göre Ronaldo önüne çıkan yeni fırsatları değerlendirmeye alacak.

LEONARDO İLE GÖRÜŞECEKLER

Serie A'da iki şampiyonluk yaşayan 35 yaşındaki yıldız için menajeri Jorge Mendes, Paris Saint-Germain Sportif Direktörü Leonardo ile görüşecek. Mendes, Ronaldo'nun PSG'ye olası transferi için şartları görüşecek.

Juventus formasıyla iki sezonda 90 resmi maça çıkan Cristiano Ronaldo şu ana kadar 67 gol ve 15 asist kaydetti. Portekizli yıldızın İtalyan ekibiyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.