Fırında sütlaç tarifi | Fırında sütlaç nasıl yapılır?

Sütlaç evde hazırlanması çok kolay bir tatlıdır. Sütlaç hafif bir tatlı olması sebebiyle de sevilen tatlılar arasında yer alır. Bir de bunu fırın sütlaç olarak denediğinizde pirincin ve sütün bir araya gelmesi çok daha lezzetli bir tat oluşturacaktır. Fırın sütlaç tarifini deniyor ama bir türlü istediğiniz gibi olmuyorsa size vereceğimiz tarifi mutlaka denemelisiniz.

Fırın sütlaç tarifi en sevilen tatlılardan biri. Hep dışarıda yemeye alışık olduğunuz fırın sütlaçı bu defa evde yapmaya ne dersiniz? Fırın sütlaç tarifini evde yaptıktan sonra bir daha dışarıda tüketmek istemeyeceksiniz. Peki sütlaç nasıl yapılır? İşte tadı damağınızda kalacak sütlaç tarifi…

SÜTLAÇ TARİFİ

Çok güzel sütlaç tarifi istiyorum diyenler için hazırlanmış özel sütlaç tarifi ile aradığınız lezzeti yakalayabilirsiniz.

Sütlaç için gerekli malzemeler

1 litre süt

1 su bardağından parmak eksik kırık pirinç

Yarım litre su

1 su bardağından 1 su bardağı + 4 yemek kaşığı toz şeker

Sütlacı süslemek için

Fındık

Tarçın

SÜTLAÇ NASIL YAPILIR?

Sütlaç tarifini kolaylıkla yapmak için öncelikle malzemeleri hazırlamak ve gerekli malzemeleri tedarik etmek gerekiyor. Böylece sütlaç tarifi kolay ve pratik hale gelecektir.

1 su bardağından bir parmak kadar az pirinci süzgeçte yıkayalım. Kırık pirinç daha kolay açıldığı için sütlaç yapımı daha kolay hale geliyor.

Orta boy tencerede küçük ocağın kısık ayarında yaklaşık 40 dakika pişirelim.

Suyu bitmek üzere lapa hale gelince üzerine 1 litre sütü ekleyelim.

Yavaş yavaş dibi sarmaya başlayınca 1 su bardağı + 4 yemek kaşığı toz şekeri ilave edelim.

Şeker eriyene kadar yavaş yavaş karıştıralım.

Şeker eriyince sütlacı çömleklere koyalım.

Sütlacı tam doldurmayalım, çömleğin üst çizgisinden bir parmak daha az olsun.

FIRINDA SÜTLAÇ TARİFİ

Gerekli malzemeler

1.5 kilo günlük süt (dilerseniz köy sütü, açık süt tercih edebilirsiniz)

1 çay bardağı şeker

1 paket toz krem şanti

1 büyük çay bardağı pirinç

2 paket vanilya

1 dolu tatlı kaşığı nişasta

FIRINDA SÜTLAÇ NASIL YAPILIR?

Daha önceden kaynatılmış olan köy sütü veya açık süt 1.5 kilo olacak şekilde orta boy bir tencereye alalım.

1 paket toz krem şanti ekleyip, çırpalım.

Pirinç eklenir karıştıralım.

Ara ara çırparak kısık ateşte şişene kadar pişirelim.

2 paket vanilya ve şeker ekleyip karıştıralım.

Bu şekilde şeker eriyip tamamen özleşene kadar biraz daha kısık ateşte kaynatalım.

Bir kasede nişastayı biraz soğuk su veya soğuk süt ile çırparak açalım.

Yavaş yavaş tencereye ekleyip çırpalım.

Koyulaşana kadar kısık ateşte 2-3 dakika daha pişirilip kaselere pay edilip tezgaha konmalı.

6- 10 dakika kadar dinlendirilmeli, böylece sütlacın üzeri kabuk tutacak.

Bu sırada fırının üst kısmı çalıştırılır.

Fırın tepsisine 2 parmak soğuk su koyup, kaseleri tepsiye dizelim.

Tepsiyi fırının en üst kısmına yerleştirelim.

Üzeri kabuk tutana kadar pişirilir. Fırından alınıp tezgaha dizilir biraz ılıdıktan sonra buzdolabına kaldıralım.

Tamamen soğuduktan sonra servis edebilirsiniz.

FIRINDA SÜTLAÇ ÜZERİ NASIL KIZARIR?

200 derecede üstü kızartılır.

Eğer, sütlaç tabaklarının üst kısmına elinizle biraz şeker serperseniz daha iyi kızaracaktır.