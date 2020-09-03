Fırında makarna tarifi | Fırında makarna nasıl yapılır? Beşamel soslu fırında makarna peynirli

Fırında makarna, güzel sunumuyla göz dolduran, pratik yapımıyla tercih edilen ve lezzetiyle çok sevilen bir yemektir. Fırında makarnayı pek çok farklı şekilde yapabilirsiniz. Dilerseniz üzerine sadece kaşar peyniri rendeleyebilirsiniz, dilerseniz tavuklu, kremalı, sebzeli yapabilirsiniz veya lezzetli beşamel sosu ile tatlandırabilirsiniz.

BEŞAMEL SOSLU FIRINDA MAKARNA TARİFİ

Beşamel sos tarifi için gerekli malzemeler

125 gram tereyağı

Yarım su bardağı un

3,5 su bardağı süt

Tuz

Karabiber

(Tercihe göre muskat)

Fırında makarna için gerekli malzemeler

1 paket kalın çubuk makarna / Bucatini

250 gr beyaz peynir

250 gr kaşar peyniri

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Karabiber

Tuz

FIRINDA MAKARNA YAPIMI

Kare borcam için vereceğimiz tarife, suyu kaynatmakla başlayalım.

Peynirleri rendeleyelim ya da ezelim.

Makarnayı derin bir tencerede kaynattığımız kaynamış su içerisine atalım ve 8 dakika haşlayalım. (Makarnaları kırmayın.)

Sıvı yağını ve tuzunu ekleyelim.

Piştikten sonra makarnaları süzgece alalım.

Makarnaların pişmesini beklerken beşamel sosu hazırlayalım.

Tencerede beşamel sos için kullanacağımız yağı eritelim.

Yağ içerisine unu ekleyelim ve orta ateşte kavuralım.

Rengini hafif alınca, yavaş yavaş sütü ekleyelim. Eklerken mutlaka çırpma teli ile karıştıralım. Yoksa topaklanır.

Tuzunu da ekleyelim.

Kaynayınca altını kapatalım. (Eğer topaklanma varsa mikser ile çırpalım.)

Sosumuz hazır.

Makarnayı süzdükten sonra derin kaba alalım.

İçine peyniri rendeleyip, tuzunu ekleyelim.

Beşamel sos ile karıştırıp, yağlanan tepsiye veya borcama makarnayı boşaltalım.

Eşit şekilde yayalım.

Rendelediğimiz kaşarı en üste serpelim.

Fırını 5 dakika 200 derece de ısınmasını bekleyelim.

Fırın ısındığı zaman borcamı fırına koyalım. Altı üstü kızarana kadar pişmesi gerekiyor.

35 - 40 dakika içinde kızarıp pişer.

Dilim dilim keserek servis tabağına yerleştirelim.

Afiyet olsun.

FIRINDA MAKARNA PEYNİRLİ NASIL YAPILIR?

Beşamel sosu kullanmayı tercih etmezseniz, sade fırında makarna da yapabilirsiniz. Bunun için gerekli malzemeler:

Yarım paket kalın çubuk makarna

Yarım çorba kaşığı tereyağı

Kaşar peyniri

1 su bardağı süt

3 yumurta

1 tatlı kaşığı tuz

FIRIN MAKARNA TARİFİ YAPILIŞI

Geniş bir tencereye tuz, yağ ve 3 su bardağı suyu koyup kaynatalım.

Makarnayı içine atalım. (Makarnaların kırılmaması gerekiyor.)

Ocağın altını orta dereceye getirelim ve en fazla 8 dakika kaynar su içerisinde kaynatalım.

Peyniri rendeleyip, yarısını makarnaya katalım. (Dilerseniz beyaz peynir de kullanabilirsiniz.)

Yağlanmış fırın tepsisine veya borcama makarnayı yayalım.

Yumurtayı çırpıp sütle karıştırarak üzerine dökelim.

Peynir rendesini serpip, 160 derece fırında hafif kızarana kadar fırında tutalım.

Yaklaşık yarım saatten sonra hazır olacaktır. (Fırın modeline göre değişiklik gösterebileceği için kızarıp kızarmadığını kontrol etmelisiniz.)

KREMALI SEBZELİ TAVUKLU FIRINDA MAKARNA

kremalı, bol sebzelive tavuklu fırın makarna tarifi ile lezzetli, besleyici ve sağlıklı fırında makarna yapabilirsiniz. Tarif içerisinde brokoli, bezelye, biraz tavuk yer almaktadır. Krema ise makarnayı çok daha lezzetli hale getiriyor.

Kremalı makarna için gerekli malzemeler

200 ml krema (1 paket)

1 paket kalem makarna, kalın makarna, fırın makarna

1 parça tavuk göğsü

2 adet havuç

3 sap pırasa

6 sap brokoli

200 gr bezelye (4 avuç)

2 avuç rende kaşar peyniri

3 çorba kaşığı zeytinyağı

4 çay kaşığı tuz

1,5 kaşığı karabiber

4 diş sarımsak

Pul biber

1 dal biberiye

4 tane yenibahar

Kremalı, sebzeli, tavuklu fırında makarna nasıl yapılır?

1 parça tavuk göğsünü küp küp doğrayalım. Kuşbaşından biraz daha küçük olabilir.

Üzerine 1 çorba kaşığı zeytinyağı ve bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı karabiber ekleyip karıştıralım.

Derin bir tencereye 2 çorba kaşığı zeytinyağı koyup ısıtalım.

Yağ ısınınca üzerine tavukları ekleyip yüksek ateşte kavuralım.

Tavuklar renk değiştirip, hafif kavrulunca tencereden alalım.

Başka bir tencere içine dikkatli bir şekilde 2 litre sıcak su koyalım.

2 çay kaşığı tuz, 4 diş sarımsak ekleyelim.

2 adet havucu uzunlamasına dörde kesip yaklaşık, 1 cm uzunluğunda doğrayalım.

Havuçları tencereye atalım. 3-4 dakika suda kalacaklar.

6 sap brokoliyi (eğer büyüklerse 2-3 parçaya kesip) suya atalım.

3 sap pırasayı 2 cm uzunluğunda kesip tencereye ekleyelim.

Son olarak 4 avuç bezelyeyi de ekleyelim. Bezelyelerin suda 1 dakika kalması yeterli olacaktır.

Sebzelerin renkleri iyice canlandığı zaman kevgirle alıp kenarda bekletelim.

Sebzeleri içinden aldığımız suya 1 paket (500 gram) kalem makarnayı ve yarım çay kaşığı tuzu ekleyelim.

Makarnanın suyuna 4 tane yenibaharı dövüp ekleyelim.

Bu şekilde 8 dakika kadar makarnayı haşlayalım.

8 dakikanın sonunda üzerine 1 paket kremayı ekleyip karıştıralım.

Kenara aldığımız sebzeleri, 1 dal biberiyenin yapraklarını, yarım çay kaşığı tuzu ve yarım çay kaşığı karabiberi ekleyip karıştıralım.

Üzerine tavuklarıve rendelenmiş 2 avuç kaşar peynirini yerleştirelim.

Altlı üstlü 200 derecedeçalışan fırının orta rafına koyup 30 dakika pişmesi gerekir.

Fırından çıkardıktan sonra dilim dilim doğrayıp servis edelim.

Afiyet olsun.