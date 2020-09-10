Fiorentina'lı Marco Benassi, Galatasaray'ın teklifine sıcak bakmadı

Galatasaray'da orta saha transferi için adaylar arasında gösterilen Fiorentina'lı Marco Benassi'nin kararı belli oldu. Floransa ekibinde gözden çıkarılan Benassi'nin, menajerine iletilen Galatasaray teklifine sıcak bakmadığı kaydedildi.

TAKIMDAN AYRILIYOR

İtalyan oyuncunun menajerinin yönetim ile görüştükten sonra kesin ayrılık kararını verdiği aktarılmıştı.

"İTALYA'DA KALMAK İSTİYOR"

Basında yer alan haberlere göre 26 yaşındaki futbolcu, öncelikle ülkesinde kalmaya sıcak bakıyor ve Verona da muhtemel adresler arasında yer alıyor.

26 GOL VE 13 ASİSTLE OYNADI

Inter altyapısından yetişen Benassi, 2017'de 12 milyon euro bonservis bedeliyle Torino'dan Fiorentina'ya tranfer olmuştu. Serie A'da 196 maçlık bir kariyeri olan İtalyan oyuncu, 26 gol ve 13 asistlik performans sergiledi.