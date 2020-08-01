Trabzonspor, Fenerbahçe'ye gitmesi beklenen Filip Novak'ın yerine Konstantinos Stafylidis'i düşünüyor

Filip Novak'ın Fenerbahçe'ye resmi imza atması beklenirken boşta kalan sol bek pozisyonu için Trabzonspor'un adayları belli oldu. Bordo mavili ekibin daha önce el sıkıştığı Konstantinos Stafylidis'i beklemede tuttuğu söylendi.

Hoffenheim'da görev yapan 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon Bundesliga'da 7 maça çıkıp 397 dakika süre aldı ve 1 gol kaydetti.

DİĞER ADAY MARTİN FRYDEK

Sol beke diğer adayın ise Sparta Prag ile kontratı sona eren 28 yaşındaki Martin Frydek olduğu ifade edildi. Çek sol bek, geçen sezon 30 maçta 3 gol 7 asistle oynadı.

Martin Frydek

FENERBAHÇE, 3 KATINI VERECEK

Novak henüz Fenerbahçe'ye resmi imza atmasa da taraflar büyük ölçüde el sıkıştı.Sarı lacivertliler, Çek oyuncuya önümüzdeki sezon imza parasıyla tam 2.5 milyon euro verecek. Bu rakam Çek sol bekin Trabzonspor'da kazandığının 3 katı.