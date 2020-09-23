Fikrimin ince gülü sözleri - Fikrimin ince gülü kime ait? Şarkı sözleri nelerdir? Kim yazdı?

Aynı isimle filmlere, dizilere, romanlara konu olan "Fikrimin ince gülü" müziğiyle de bir o kadar efsaneler arasına girmiştir. Duygusal tonda müzik sevenler için birebir bir şaheserdir. Peki Fikrimin ince gülü sözleri nelerdir? Sözleri kime aittir? Kim yazmıştır?

FİKRİMİN İNCE GÜLÜ NEDİR?

Fikrimin ince gülü şarkısının bestecisi "Muallim İsmail Hakkı Bey" 'dir. Gerçek ismi "İsmail Hakkı Aksoy" 'dur. Şarkının hem bestesini hem de sözlerini İsmail Hakkı Bey'in yazdığı söylenilmektedir.

Fikrimin İnce Gülü eserini birçok sanatçı seslendirmiştir. En çok dinlenileni ve bilineni Sema Moritz'in seslendirdiği şarkıdır.

FİKRİMİN İNCE GÜLÜ SÖZLERİ

Fikrimin ince gülü

Kalbimin şen bülbülü

Fikrimin ince gülü

Kalbimin şen bülbülü

O gün ki gördüm seni

Yaktın ah zalim beni

O gün ki gördüm seni

Yaktın ah zalim beni

Ateşli dudakların

Gamzeli yanakların

Ateşli dudakların

Gamzeli yanakların

O gün ki gördüm seni

Yaktın ah zalim beni

O gün ki gördüm seni

Yaktın ah zalim beni

Ellerin ellerimde

Leblerin leblerimde

Ellerin ellerimde

Leblerin leblerimde

O gün ki gördüm seni

Yaktın ah zalim beni

O gün ki gördüm seni

Yaktın ah zalim beni

Fikrimin ince gülü sözleri

MUALLİM İSMAİL HAKKI BEY KİMDİR?

İsmail Hakkı Bey, (İsmail Hakkı Aksoy) (Muallim) (d. 1865, İstanbul - ö. 30 Aralık 1927, İstanbul), Türk bestecisi ve müzik eğitimcisidir.

İsmail Hakkı Bey, 1865 yılında İstanbul'un Balat semtinde, "İdare-i Husûsiye" memurlarından Reşid Efendi'nin oğlu olarak doğdu. İlkokulu bitirdikten sonra bir örücü atölyesinde çırak olarak çalışmaya başlayan İsmail Hakkı, mahallesinde ve iş yerine yakın câmilerde okuduğu ezanlarla, bir saray müezzininin dikkatini çekti ve bu kişinin aracı olmasıyla genç yaşta Muzikayı Hümayun'a girdi, Suyolcuzade Lâtif Ağa'dan ve orkestra şefi Zati Bey'den müzik dersleri aldı.

Peşrev, saz semaisi, murabba, nakış ve şarkılarının yanı sıra, operet ve marşlarıyla da tanındı. Önce Musiki-i Osmani adıyla açtığı okulda, daha sonra da Darülelhan'da solfej ve fasıl dersleri vermiştir.

İzzettin Hümayni, Hayri Yenigün, Ali Rıza Şengel ve Nuri Halil Poyraz gibi müzisyenlerin gelişmesine katkıda bulunan ünlü bestekâr İsmail Hakkı Bey, 30 Aralık 1927'de İstanbul'da öldü ve Eğrikapı Mezarlığı'na defnedildi.

FİKRİMİN İNCE GÜLÜ ROMANI HAKKINDA BİLGİLER

Fikrimin İnce Gülü, Adalet Ağaoğlu'nun ilk baskısı 1976'da yapılan romanı.

Almanya'da otomobil fabrikasında işçi olan ve 1975 yılında bir yaz günü arabasıyla Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giren Bayram'ın doğup büyüdüğü köy olan Ballıhisar'a gittiği 7 saatlik zaman dilinde yaşadıklarını hikâye eden romanda insanların yabancılaşması ve içe yolculuğu anlatılır. Bayram'ın serüveninin yanına 12 Mart Muhtırası sonrası Türkiyesinin resimleri okuyucuya sunulur. Türk edebiyatının "ilk yol romanı" olarak kabul edilmektedir.

Roman ismini, roman kahramanı Bayram'a sevgilisi Kezban'ın hediye ettiği plakta yer alan "Fikrimin İnce Gülü" adlı şarkıdan alır. Cehalet, ihanet, zenginlik tutkusu, yalnızlık, ezilmişlik, sevgi temaları işlenir. Yazarın ikinci romanıdır. Eserde hem objektif anlatım (yazarın sesi) hem de sübjektif anlatım (Bayram'ın ve diğer karakterlerin iç sesleri) tekniği uygulanmıştır.

Kitap, 12 Eylül Darbesi'nden sonra 4. baskısındayken "Türk Silahlı Kuvvetleri'ni gözden düşürdüğü" gerekçesiyle toplatılmış; iki yıl süren yargılama süreci sonunda aklanarak kitap ve yazarı serbest kalmıştır.

Sarı Mercedes ismiyle Tunç Okan tarafından sinemaya da uyarlanmıştır.