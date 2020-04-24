Feyenoord, Arsenal'in istediği Orkun Kökçü'nün satışına onay verdi

Feyenoord'un genç orta saha oyuncusu Orkun Kökçü, gelecek sezon Arsenal'ın yolunu tutabilir.

Voetbal International' da yer alan habere göre, Arsenal menajeri Mikel Arteta, Orkun'u kadrosunda görmek istiyor. Feyenoord ise yaz transfer döneminde Orkun için pazarlığa oturmaya hazır.

VEERMAN'IN TRANSFER KAYNAĞI, ORKUN'UN SATIŞINDAN GELECEK

Heerenveen'den Joey Veerman'ı kadrosuna katmak isteyen Feyenoord, bu transfer için ihtiyacını duyduğu kaynağı Orkun'u satarak karşılamayı amaçlıyor.

ADVOCAAT: OKUDUKLARIM DOĞRU GİBİ GÖRÜNÜYOR

Feyenoord Teknik Direktörü Dick Advocaat yaptığı açıklamada; "Okuduklarım doğru gibi görünüyor ancak henüz kimse resmi bir teklif iletmedi. Orkun, her takıma uyum sağlayabilecek kadar yetenekli." dedi.

Bu sezon tüm turnuvalarda 35 kez Feyenoord formasını giyen ve Türkiye U21 Takımı'nda da oynayan Orkun, 3 gol 6 asistlik bir performans sergiledi.