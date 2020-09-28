FETÖ'den yargılanan 'Maceracı' Murat Yeni'nin oyunu mahkemeler arasındaki yazışma ile bozuldu

FETÖ'nün kapatılan Samanyolu televizyonunda "Maceracı" adlı programı sunan Murat Yeni'nin 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılandığı mahkemede 8 yıl 1 ay 15 gün hapse mahkum edildi. FETÖ'cülerin yargılandıkları mahkemelerde uyguladığı "Ceza almamak için önce itirafçı ol, sonra inkâr et" taktiğini uygulayan Yeni'nin bu oyunu mahkemeler arasındaki yazışma ile bozuldu.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada duruşma savcısı mahkemeye Murat Yeni hakkında hazırladığı mütalaasını sundu. Mütalaada 'Maceracı' olarak bilinen Murat Yeni'nin FETÖ ile iltisaklı olduğu konusunda etkin pişmanlık kapsamında ifadesi alınan Nuray Navruz'un beyanlarının olduğuna dikkat çekildi. Örgütün propaganda organı olan Samanyolu TV'de 11 yıl görev yaptığı ve himmet parası toplamak için çeşitli toplantılarda konuşmacı olduğu kaydedildi.

"GÖNLÜM PENSİLVANYA'DAKİ İÇİN YANACAK"

17/25 Aralık süreci sonrası Murat Yeni'nin himmet toplamaya devam ettiği anlatılan mütalaada, örgüt adına düzenlenen organizasyonlarda gelirleri artırmak için çalışmalarını sürdürdüğü ayrıca Twitter hesabından, 'Bank Asya cemaatse, cemaat benim', 'Benim gönlüm Allah adına Pensilvanya'daki güzel yüreği görmek için yanacak. Sende beni fişleyeceksin, eyvallah eksik olma' gibi paylaşımlarda bulunduğu ifade edildi.

MAHKEME OYUNU BOZDU

İtirafçı olup FETÖ üyelerinin isimlerini vererek kendini kurtaran Murat Yeni, ikinci adımda hakkında ifade verdiği kişilerle ilgili sözlerini inkâr ederek, o örgüt üyelerini de temize çıkarmayı planlıyordu. Ancak mahkemeler arasındaki yazışma FETÖ'nün bazı itirafçılarının uyguladığı ve "Maceracı" Murat Yeni'nin de başvurduğu oyunu bozdu. 1 yıl 6 ay hapis ve "hükmün açıklanmasının geriye bırakılması"kararı ile kurtulmayı planlayan Murat Yeni'ye örgüt üyeliğinden 8 yıl 1 ay hapis cezası verildi.