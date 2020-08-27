3 yıldır aranan firari FETÖ'cü, çatı arasında yarı çıplak halde yakalandı
2017 yılından bu yana aranan FETÖ'nün il imamlarından olduğu öğrenilen bir şahıs, TEM Güvenlik Büro Amirliği ekiplerince çatı katında tarı çıplak halde yakalandı.
27.08.2020 21:27 | Son Güncelleme: 27.08.2020 22:13
Silivri Emniyet Müdürlüğüne bağlı TEM-Güvenlik Büro Amirliği ekipleri 2017 yılından bu yana aranan, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün il imamlarından olduğu öğrenilen bir şahsı çatı arasında kıskıvrak yakaladı.
EVİN ÇATI KATINDA YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI
Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM-Güvenlik Büro Amirliği ekipleri bugün 19: 00 sıralarında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda, 2017 yılından beri firari durumda bulunan, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün il imamlarından olduğu öğrenilen, S.Ö. isimli şahsı saklandığı evin çatı arasında yakalayarak gözaltına aldı.
ÇOK SAYIDA BELGEYE EL KONULDU
Ayrıca şahsın evinde yapılan aramada 2 adet dizüstü bilgisayar ve çok sayıda belgeye el konuldu.