Ferit Şahbazlı: Devlet Başkanı İlham Aliyev'den talimat bekliyoruz

Ermenistan'ın Azerbaycan'a top atışlarıyla saldırı girişimi devam ediyor. Şuan için 1 sivil vatandaş olmakla, Azerbaycan 8 şehit vermiş.Azerbaycan askerinin şehit olması bölgede askeri ve siyasi gerilimi tırmandırdı.

Azerbaycan ordusunun karşı cevabı ve karşı önlemleri sonucunda Ermeni silahlı kuvvetlerinin provokasyonu engellenmiş ve operasyonel durum şuan Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin kontrolündedir. Azerbaycan ordusu Ermenistan'a karşı tedbirlerini devam ettiriyor.

Bölgedeki yükselen tansiyonla ilgili değerlendirmelerde bulunan Azerbaycan Editor.az Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni, İslahatçı Gençler Birliği Başkanı Ferit Şahbazlı "Ermenistansilahlı kuvvetleri ateşkes rejimini açıkça ihlal etmiş ve Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki devlet sınırı boyunca Azerbaycan'ın silahlı kuvvetlerine yönelik Tovuz bölgesi yönünde topçu birlikleri kullanmıştır" açıklamasını yaptı.

Şahbazlı, Ermenistan-Azerbaycan devlet sınırının Tovuz bölgesi yönündeki olayların işgalci ülkenin saldırgan politikasının devamı ve yeni bir provakasyonu olduğunu söyledi. Ferit Şahbazlı, Ermenistan'ın uluslararası dikkatı Azerbaycan'ın işgal altındaki bölgelerinden çekmek, yeni savaş bölgeleri yaratmak için askeri macera yolunu seçtiğini söyledi. Gazeteci, Ermenistanın üye olduğu askeri-politik kurumları Ermenistan-Azerbaycan çatışmasına dahil etmeye ve saldırgan politikasının sorumluluğundan kaçınmaya çalıştığını belirtti.

Şahbazlı, Ermenistan'ın BM Şartı'nı ve diğer uluslararası yasal yükümlülükleri ağır bir şekilde ihlal ederek Azerbaycan'a askeri bir saldırı düzenleyerek Dağlık Karabağ'ı ve çevresindeki 7 ili işgal ettiğini hatırlattı. BM Güvenlik Konseyi kararları, Ermeni birliklerinin işgal altındaki Azerbaycan topraklarından tamamen ve koşulsuz olarak geri çekilmesini gerektiriyor.

Şahbazlı söylediki, "Tüm dünyanın koranavirüs belası ile savaşdığı bir zamanda Ermenistanın sürekli ateşkes ihlali yapması işgalci ülkenin BM Genel Sekreteri'nin pandemi ile ilgili küresel ateşkes girişimini desteklemesinin tam bir yalan olduğunu kanıtlıyor. Uluslararası toplum Ermenistan'ın işgalicilik politikasına ve sınırda provokasyonlarına sert bir şekilde tepki vermelidir".

Şahbazlı, "Ermenistanın provakasyonlarına karşılık Azerbaycan ordusunun cevabı gecikmedi. Sonuç olarak, Ermenistan, asker ve askeri teçhizatta oldukca büyük kayıplar verdi. Ermenistan anlamalıdır ki, Azerbaycan'ın işgal altındaki toprakları geri verilmediği takdirde, daha ağır darbelerle yüzleşecekler. Azerbaycan uluslararası hukuka saygı göstererek sabr ediyor. Ancak her kesin bilmesi lazım ki, Azerbaycan gençliği düşmana karşı mücadele için her an Ali Baş Komutanın emrini bekliyor!" diyerek Devlet Başkanı İlham Aliyev'den talimat beklediklerini söyledi.