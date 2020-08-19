Fenomen Hanife Gürdal, dudak dolgusu yaptırdı

Eski gelin adayı şimdinin fenomeni Hanife Gürdal, yaptırdığı dudak dolgusuyla sosyal medyada gündem oldu. Hanife'nin dudak dolgusuyla paylaşım yapmasından sonra takipçilerinden "doğallığını kaybetme" uyarıları geldi.

Zuhal Topal'la programında evlenmek için taliplerini bekleyen Hanife o yıllarda televizyon ekranlarına başörtülü görüntüsüyle çıkıyordu. Evlilik programlarının yayından kaldırılmasından sonra Hanife sosyal medyadan popülerliğini korumaya devam etti. Başörtüsü çıkarttığı için günlerce konuşulan Hanife, evlilik haberinin sonrasında sosyal medya paylaşımlarının sayısını arttırdı.

HAMİLE OLMADIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Fotoğrafçı sevgilisi Kemal Ayvaz'la ani bir şekilde evlenen Hanife Gürdal için kısa süre sonra hamilelik iddiaları ortaya atıldı. Gürdal hamilelik iddialarının sonra ise sosyal medya hesabının açıklama kısmına "Merhabalar ben hamile değilim! Kilo aldım ama hamile değilim! Teşekkürler" notunu ekledi.

Trabzon'da düğün yapan Hanife Gürdal son günlerde ise yaptırdığı dudak dolgusuyla sosyal medyada olay yarattı. Hanife'nin dudak dolgusuyla paylaşım yapmasından sonra takipçilerinden "doğallığını kaybetme" uyarıları geldi.