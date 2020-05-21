Fenerbahçeli Mauricio Isla'nın model eşiyle yaptığı dans beğeni topladı

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla gündem olan Fenerbahçe'nin Şilili defans oyuncusu Mauricio Isla'nın model eşi Gala Caldirola bu kez de dans videosuyla takipçilerinin karşısına çıktı.

Videoda kıvrak danslarıyla dikkat çeken Caldirola'ya eşi Mauricio Isla da eşlik etti.

DANS YARIŞMASINA KATILMAK İÇİN ÜLKESİNE GİTMİŞTİ

Fenerbahçeli Isla'nın eşi Gala Caldirola kızını da yanına alarak "Bir Rüya İçin Dans Etmek" isimli yarışma programına katılmak için Şili'ye gitmişti ve Türkiye'ye dönüşte devlet yurdunda 14 gün karantina kalmıştı.