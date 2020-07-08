Kaptanlık pazubendini takmayan Hasan Ali Kaldırım'dan açıklama: Kolumu rahatsız ettiğinden çıkardım

Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı. Sarı lacivertli ekipte Hasan Ali Kaldırım, maçta taktığı kaptanlık pazubendini saha kenarına bırakmasıyla tartışma konusu oldu.

Milli oyuncu, konuyla ilgili kendisine gelen tepkilere karşılık bir açıklama yaptı. Hasan Ali, kolunu rahatsız ettiğinden dolayı pazubendi çıkardığını vurguladı.

"DAHA ÖNCE DE BAŞIMA GELDİ"

Tecrübeli futbolcu, karşılaşmada pazubendi çıkarmasıyla ilgili yapılan yorumlara değinerek, "Kaptanlık pazubendi maç içinde kolumu rahatsız ettiğinden çıkarıp saha dışına bıraktım ve maça devam ettim. Bu durum daha önce de birkaç kez başıma geldi. Gerek takım arkadaşlarımın gerekse kenar yönetiminin durumdan haberi vardı. Olayın aslı budur. Haberdeki diğer iddialara cevap vermeyi son derece gereksiz buluyorum" ifadelerini kullandı.

Bu sezon sarı lacivertli formayla Süper Lig'de 15 maça çıkan 30 yaşındaki sol bek, bu karşılaşmalarda 2 asist kaydetti.