Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'ın fazla kiloları dikkat çekti
Testlerinin negatif çıkmasının ardından antrenmanlara yeniden başlayan Fenerbahçe'de yıldız futbolcu Ozan Tufan'ın kilolu hali görenleri şaşkına çevirdi.
20.05.2020 19:47 | Son Güncelleme: 20.05.2020 20:10
Fenerbahçe, koronavirüs testlerinin negatif çıkmasının ardından çalışmalarına yaptığı antrenmanla yeniden başladı.
Sarı lacivertli oyuncular 4'erli gruplar halinde topla yaptıkları ısınma çalışmalarıyla başladıkları antrenmanı kuvvet ve dayanıklılık parkuruyla devam ettirdi.
FAZLA KİLOLARI DİKKAT ÇEKTİ
Antrenman esnasında yıldız futbolcu Ozan Tufan'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi. Tufan'ın koronavirüs sonrası başlayan çalışmalardaki fazla kilolu hali dikkatlerden kaçmadı.