Fenerbahçe, Zenit'li Artem Dzyuba'yı transfer etmek istiyor

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, önceliğini savunma hattına verse de forvet bölgesi için arayışlarını sürdürüyor.

Takvim'de yer alan habere göre Fenerbahçe istediği Rus golcü Artem Dzyuba ile ilgileniyor. 2015 yılından beri Zenit forması giyen ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 31 yaşındaki oyuncu için girişimlere başlandı. Geçtiğimiz günlerde Rusya'dan ayrılmak istediğini açıklayan golcü futbolcunun da Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Dzyuba güçlü fiziği ve bitiriciliği ile fark yaratıyor. Tecrübeli golcü 1,96 cm'lik boyuyla rakip stoperlerin korkulu rüyası. Dzyuba Rusya dışında forma giymedi.

33 MAÇTA 34 GOLE KATKI YAPTI

Yıldız golcü bu sezon gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Bu sezon Zenit formasıyla tam 33 maça çıkan Artem Dzyuba, 18 gol atarken 16 da asiste imza attı. Yıldız golcü bu sezon gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Bu sezon Zenit formasıyla tam 33 maça çıkan Artem Dzyuba, 18 gol atarken 16 da asiste imza attı.