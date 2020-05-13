Fenerbahçe yıldız basketbolcu Gigi Datome ile yol ayrımında

Bu sezon basketbol şubesinde istediği başarıyı sergileyemeyen Fenerbahçe, koronavirüs salgını nedeniyle Basketbol Ligi'nin de sonlandırılmasının ardından bütçede küçülmeye gidecek.

İtalyan basınında yer alan habere göre; sarı lacivertlilerin maaşlarda indirime gitmesi halinde Gigi Datome'nin ayrılık kararı alabileceğini duyurdu. Öte yandan Datome'nin akıbetinin Olimpia Milano tarafından ilgiyle takip edildiği aktarıldı.

"İŞLER DEĞİŞEBİLİR"

Haberde, "Milano, Fenerbahçe'de yaşanan olayları dikkatle takip ediyor ve Gigi Datome'nin geri dönüşü için olasılıkları inceliyor. Şu anda basketbol adına her şey engellendi. Ayrıca Türk kulübü, bütçesinde yüzde 50 indirime gitmeyi planlıyor. Eğer bu indirim teyit edilirse işler tamamen değişebilir. İtalya Milli Takımı kaptanı, geçtiğimiz yaz Fenerbahçe ile 2022'ye dek kontrat yaptı ve anlaşmasını yenilemeden önce de Milano, oyuncu ile ilgileniyordu" ifadelerine yer verildi.