Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ilgilendiği N'Sakala için Alanyaspor'dan tepki: Devreye giren takıma cephe alırız

Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, A Spor'a Süper Lig'in başlama tarihi, Erol Bulut ve NSakala transferi iddialarını açıklık getirdi.

Hasan Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle;

"NSakala için Fenerbahçe ve Beşiktaş iddiası var. Biz tam oyuncuyla anlaşmak üzereydik ta ki bazı takımların devreye girmesine kadar. Onun teklifini kabul etmiştik ama sonra oyuncu geri adım attı. Bunu sezon sonu göreceğiz ve o takıma cephe alacağız inşallah."

"YANLIŞ YAPAN VARSA CEVABINI VERİRİZ"

"Biz bir ilçe takımıyız. Burada oyuncuyla anlaşmışken geri adım atılıyorsa ve bazı unsurlar devreye giriyorsa sezon sonu bakacağız. Yanlış yapan varsa ki inşallah öyle bir şey yoktur, cevabını da veririz. Biz kimsenin oyuncusuyla görüşmüyoruz. Bu doğru olmaz. Bizden Göztepe'ye giden Gassama vardı, biz anlaşamayınca devreye girdiler, öyle olmalı. Şu an gerçek yok ama bakalım duyduklarımız doğru mu göreceğiz."

Emre Akbaba gibi, Merih gibi Vagner Love transferi gibi biz zaten bu konulara açığız. Ama anlaşırken olursa doğru olmaz. Bir kulüp başkanımıza bunu sordum ama haberim yok dedi aradan 5 gün geçti aramadı. Öyle olursa bizden en ağır cevabı alır, şu an sessiz kalıyorum. Bir de etik var, Alanyaspor oyuncusuna en tepeden bir teklif gelirse burada kalacak değil ama düşünceler çok önemli. Antrenörlerin bir takımda oynarken konuşması doğru değil.

"Fenerbahçe'nin böyle bir şey yaptığını düşünmüyorum, Ali Koç başkanım bana söylerdi bir şey olsa"

"EROL BULUT İÇİN BİR TEKLİF GELMEDİ"

Erol hocamla bugün de konuştuk. Herhangi bir teklif, Fenerbahçe'den de teklif almadığını söyledi Sezon sonuna kadar sözleşmesi var. Ali Koç da çok değerli başkanımız, beni arayıp konuşulanların dedikodu olduğunu da söyledi. Ben de başkanım aramızda konuşmadıysak gerçek değildir dedim. Aynen öyle dedi. Şu kulübe müsaade edildi deniyor sürekli. Öyle bir şey yok. Eğer hocamıza büyük bir takımdan ya da yurt dışından teklif gelirse biz sözleşmesi olsa dahi önünü açarız zaten. Bunu defalarca konuşmanın mantığı yok.

"MAÇLARIN ANTALYA'DA OYNANMASI MANTIKLI"

"Fatih Terim'e katılıyorum, doğru şeyler söylemiş. Oynanması gerekiyorsa öyle olmalı. Antalya'da oynanması söz konusu. Bu Antalya'da mevcut. Haziran'da sıcak olacak ama akşam öyle olmaz. Fatih Terim hocam tarihe vurgu yapmış doğru. Antalya konuşuluyor, TFF böyle bir karar alırsa mantıklı olur diye düşünüyorum."

"Seyircisiz maç düşünülemez ama bulunduğumuz ortamda öyle gözüküyor, sağlık her şeyin önünde. Tabii buna biz karar evremeyiz, devletimiz çalışıyor. Eğer o noktaya gelirsek seyircisiz oynayacaksak Fatih Hocamın dediği gibi bir yerde oynanabilir. Eğer seyircisiz olursa mantıklı bir şehir, sağlık için de önemli"

"LİGİN ŞU AN BAŞLAMASI ZOR"

"Bunun cevabını şu an veremeyiz, tamamen varsayım. Haziran başı ihtimali var ama bu ihtimal, bunu herkes konuşuyor. Lig şu an başlar demek zor, TFF'ye de bağlı değil. Cumhurbaşkanımız ve sağlık bakanımız bizzat yürütüyor. Bir tarih belirsiz, zamanla olacak. 15-20 gün sonra yeniden değerlendirilir."