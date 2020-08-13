Fenerbahçe ve Beşiktaş, Dorukhan-Ozan takası için görüşme halinde

Süper Lig'de transferde hareketli dakikalar yaşanıyor. Ligin devlerinden olan Beşiktaş ve Fenerbahçe, gündeme oturan takas iddiasıyla anılıyor. İki kulüp arasında Dorukhan Toköz ve Ozan Tufan'ın olası takası için görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.

SERGEN YALÇIN İSTEDİ

Sergen Yalçın bu transferi istediği öğrenilirken Beşiktaş, Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. Kartal, ezeli rakibinden Ozan Tufan'ı istedi ve karşılığında Dorukhan Toköz'ü önerdi. Sarı-Lacivertliler, bu öneriyi kabul etmedi. Ancak iki kulüp arasındaki görüşmeler sürüyor.

Dorukhan Toköz

SON SÖZ EROL BULUT'TA

Transfer şu an için askıda gözükse de kısa süre içinde gerçekleşebilir. Bu konudaki son sözü Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut söyleyecek.

Bulut, Ozan'ın idmanlardaki performansının ardından oyuncu hakkındaki son kararını verecek. Topuk Yaylası'ndaki yeni sezon hazırlıkları sonrasında tecrübeli futbolcunun Fenerbahçe'deki geleceği bir anlamda belli olacak.

Ozan Tufan

YALÇIN FUTBOLA GERİ DÖNDÜRDÜ

Ozan'ın F.Bahçe kariyeri bitmek üzereyken Sergen Yalçın, tecrübeli futbolcuyu Alanyaspor'a aldırdı ve yarım sezonda 24 yaşındaki orta sahayı futbola döndürdü. Bu sebeple ikili arasında bir bağ oluştu. Beşiktaş'ta da Dorukhan Toköz, eski başkan Fikret Orman'ın kendisine verdiği zamlı sözleşme sözü sebebiyle kriz yaşamıştı. Dorukhan ise olası bir Fenerbahçe takasına ise sıcak bakıyor.

(Akşam)