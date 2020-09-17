Fenerbahçe ve Beşiktaş, Aston Villa'lı Mbwana Samatta'yı transfer etmek için yarışıyor

Atletico Madrid'den Nikola Kalinic'i golcü listesinin başına alan Beşiktaş, henüz bir sonuca ulaşamadı. Kulüp, bu gelişmenin ardından forvet transfer için ezeli rakibiyle birlikte gündeme geldi. Sabah kaynaklı habere göre siyah beyazlıların transfer listesindeki son isim Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Mbwana Samatta oldu. Beşiktaş yönetimi, kiralamak istediği Tanzanyalı forvetin kulübü Aston Villa'ya fiyat sordu. İki kulüp, bu transfer için karşı karşıya geldi.

SOUSA İÇİN DE TEMASLAR VAR

Siyah beyazlılar, bonservisi Çin ekibi Shenzen'de bulunan ve Benfica'da kiralık olarak forma giyen Dyego Sousa için de temaslarını sürdürüyor.

İNGİLİZ EKİBİNDEN AYRILMAK İSTİYOR

27 yaşındaki futbolcunun İngiliz ekibinde fazla forma şansı bulamadığı için ayrılığa sıcak baktığı ifade edildi. Aston Villa, geçtiğimiz sezonun devre arasında Samatta'yı 10.5 milyon euro bedelle Genk'ten kadrosuna katmıştı.

16 MAÇA ÇIKTI

2019-20 sezonunda ilk yarıyı Genk'te geçiren Samatta, ikinci yarıda ise İngiltere'de 16 resmi maça çıkmış ve sadece 2 gol atabilmişti.