Fenerbahçe'den resmi Obradovic açıklaması: Ailesiyle görüşüp kararını gelecek hafta bildirecek

Fenerbahçe Kulübü, Başkan Ali Koç, Başkan Vekili Semih Özsoy ve Obradovic'in yeni sezon planlamalarına dair görüşmelerinin tamamlandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Basketbol Takımımızın değerli koçu Zeljko Obradovic ile Başkanımız Ali Koç ve Başkanvekilimiz Semih Özsoy'un yeni sezon planlamalarına dair görüşmeleri tamamlanmıştır. Değerli koçumuz Obradovic bugün itibariyle İstanbul'dan ayrılmış olup, Kulübümüze yeni sezon ile alakalı geri dönüşünü ailesi ile görüştükten sonra önümüzdeki hafta başında yapacaktır. Bu doğrultuda da camiamıza ve kamuoyuna gerekli bilgilendirmeler önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecektir" ifadeleri kullanıldı.

ALİ KOÇ HAVALİMANINA KADAR UĞURLADI

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, havalimanına bıraktığı tecrübeli başantrenörü koronavirüs tedbirleri kapsamında tokalaşmak yerine yumruk selamı yaparak uğurladı. Obradovic açıklama yapmayacağını ifade etti.