Fenerbahçe'nin kapısından dönen Eran Zahavi net konuştu: Transfer olmayacağım
Bir süredir Fenerbahçe'ye transferi konuşulan fakat sonrasında sarı lacivertlilerin vazgeçtiği ifade edilen İsrailli yıldız Eran Zahavi, konuya ilişkin ilk kez net şekilde açıklamada bulundu. Golcü isim, "Sosyal medyadaki her şey orantısız. Fenerbahçe'ye transfer olmadım, olmayacağım da" dedi.
16.09.2020 15:14 | Son Güncelleme: 16.09.2020 15:32
Transferde adı uzun süredir Fenerbahçe ile anılan İsrailli yıldız Eran Zahavi, söz konusu transfere ilişkin açıklamalarda bulundu. Sarı lacivertli ekibe olan transferinden vazgeçtiği yıldız, eşinin yarattığı yeni bir moda markasının lansmanında Sport1'e konuştu.
Transferinin söz konusu olmadığını aktaran Zahavi, "Instagram, dünyayı çılgına çevirdi. Sosyal medyadaki her şey orantısız. Güzeldi, güzel bir projeydi ama Fenerbahçe'ye transfer olmadım, olmayacağım da" ifadelerini kullandı.
YENİ TAKIMINI YAKINDA AÇIKLAYACAK
Guangzhou R&F'ten ayrılması beklenen Zahavi, yeni transfer olacağı takıma ilişkin de konuşurken birkaç gün içinde nerede oynayacağını açıklayacağını dile getirdi.