Fenerbahçe'nin gündeme aldığı Andre Schürrle, futbolu bıraktı! Borussia Dortmund'lu futbolcudan açıklama!

Borussia Dortmund tarafından anlaşması fesh edilen Andre Schürrle, Fenerbahçe'nin gündemindeydi. Fakat Alman forvet Andre Schürrle, futbol kariyerini noktaladığını açıkladı.

Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu iddia edilen Alman yıldız Andre Schürrle, futbol kariyerini noktaladığını açıkladı.,

Kariyerinde Mainz, Bayer Leverkusen, Chelsea, Wolfsburg, Fulham, Spartak Moskova ve Dortmund formalarını giyen 29 yaşındaki golcü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "Aktif kariyerime son verdiğimi söylemek istiyorum. Ben ve ailem adına, bu olağanüstü yılların bir parçası olan herkese teşekkür etmek istiyorum! Hayatımdaki yeni bölüme başlamak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

ANDRE SCHURRLE NEDEN FUTBOLU BIRAKTI?

15 Temmuz günü Dortmund ile yollarını ayıran yıldız futbolcu şu cümleleri dile getirdi: "Bu kararı vermek için uzun zamandır düşünüyordum. Artık alkışlanmaya ihtiyacım yok. İş hayatında, hayatta kalabilmek için her zaman belli roller oynamak zorunda kalırsınız. Aksi takdirde işiniz kaybeder ve yeni bir rol alamazsınız" ifadelerini kullandı.

BORUSSIA DORTMUND'LU FUTBOLCUDAN AÇIKLAMA!

Kendisine yöneltilen "Türkiye ve Çin'den teklifler vardı. Devam etmeyi düşünmedin mi?" sorusuna Schürrle, "Bıraktım. Artık, alkışa ihtiyacım yok." sözleriyle yanıt verdi.

57 kez Almanya Milli Takımı formasını da giyen Schürrle, bu sezon başında kiralandığı Spartak Moskova'da 13 maçta 1 gol 2 asistlik performans sergilemişti. Dortmund, geçtiğimiz günlerde 29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini karşılıkları olarak feshettiği açıklamıştı.

Fenerbahçe'nin forvet için iyi bir seçenek olarak gördüğü Andre Schürrle'den sonra kimleri bu pozisyona düşüneceği merak ediliyor.