Fenerbahçe'nin Mevlüt'le bulduğu gol VAR kararıyla iptal edildi

Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'a elenerek final fırsatını kaçıran Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup olurken sarı-lacivertli ekipte Mevlüt Erdinç'in Kasımpaşa ağlarına attığı gol, VAR incelemesi sonrasında geçersiz sayıldı.

TOP ZAJC'IN ELİNE ÇARPTI

85. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun yerine oyuna dahil olan Mevlüt Erdinç'in gol pozisyonu öncesinde topun Miha Zajc'ın eline çarptığı tespit edildi. VAR odasından Yaşar Kemal Uğurlu pozisyonu değerlendirirken deneyimli oyuncunun oyuna girdikten 3 dakika sonra attığı gol sayılmadı.

SÜPER LİG TARİHİNDE İLK

Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup edip çıkışını sürdüren Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde ilk kez üst üste dört iç saha maçından da galip ayrıldı.