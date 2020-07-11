Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan eski Kasımpaşalı Trezeguet, Galatasaray'a çok yakın

Sezon başında Kasımpaşa'dan İngiliz ekibi Aston Villa'ya 10 milyon euroya transfer olan Trezeguet, takımı küme düşerse İstanbul'un yolunu tutacak.

Galatasaray'ın masaya oturduğu 25 yaşındaki yıldız futbolcuyla prensipte el sıkışıldığı öğrenildi. Mısırlı futbolcunun, "Galatasaray'a seve seve gelirim. İstanbul'u da çok özledim" dediği kaydedildi.

MERT HAKAN'IN RÖVANŞINI ALACAK

Trezeguet, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alıyor. Transferin gerçekleşmesi halinde Mert Hakan'ı sarı lacivertlilere kaptıran Galatasaray, bu kez ezeli rakibiyle girdiği yarışı kazanmış olacak.

Mısırlı futbolcu, bu sezon Ada ekibinde 37 maça çıkan ve 4 gol, 3 asist yaptı.