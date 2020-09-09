Fenerbahçe, Nikola Kalinic hakkında çıkan transfer dedikodularını yalanladı

Fenerbahçe'de sıcak dakikalar yaşanıyor. Sarı lacivertli ekibin, Beşiktaş'ın da ilgilendiği Hırvat forvet Nikola Kalinic'i gündeme aldığına dair haberler çıkarken kulüp, gelişmelere sessiz kalmadı. Açıklama yayınlayan Fenerbahçe, Ali Koç'un oyuncunun menajeri Fali Ramadani ile bir araya geldiği bilgisinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Açıklamada "Kulübümüz son iki yıldır, ortaya atılan, doğruluğu olmayan transfer iddiaları hakkında açıklama ve yalanlama yapmama duruşunu taşımaktadır. Bugün akşam saatlerinde, bizzat başkanımız referans gösterilerek "Ali Koç ve Fali Ramadani, Nikola Kalinic transferi için bir araya geldi" diye kamuoyuna özel haber olarak servis edilen ve pek çok mecrada da son dakika olarak yer alan haber için açıklama yapma gerekliliği doğmuştur" ifadeleri yer aldı.

HİÇBİR GÖRÜŞME OLMADI

Fenerbahçe, Atletico Madrid forması giyen Kalinic ile hiçbir görüşmenin olmadığını da vurguladı ve "Haberde iddia edilen futbolcu ile ilgili başkanımızın ve kulübümüzün hiçbir girişimi ve görüşmesi olmadığını kamuoyu ile paylaşmak isteriz" sözlerini kullandı.