Fenerbahçe, Mandzukic ve Diego Costa transferlerini yalanladı

Vedat Muriqi'yi Lazio'ya gönderdikten sonra forvet transferi yapması beklenen Fenerbahçe, Hırvat golcü Mario Mandzukic ile İspanyol futbolcu Diego Costa'nın listede olmadığını açıkladı.

Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamada, "Spor basını tarafından ortaya atılan Mandzukic veya Diego Costa ile ilgilendiğimiz ve Kulübümüz adına resmi görüşmeler yapıldığı haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Camiamızda beklentilerin yanlış yönlendirilmesine sebep olan bu haberlerin dikkate alınmamasını rica ederiz" ifadeleri yer aldı.