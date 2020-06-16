Fenerbahçe ile Zeljko Obradovic arasındaki ilk görüşmede anlaşma sağlanamadı

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic ile sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç arasındaki görüşme sona erdi.

Semih Özsoy ile Maurizio Gherardini'nin de yer aldığı görüşmede taraflar şartlarını ve beklentilerini sundu. Yapılan bu görüşmede taraflar anlaşma sağlayamadı.

Obradovic ve Fenerbahçe yönetimi, yarın bir kez daha bir araya gelecek ve bugün konuşulan şartları düşünerek kararı netleştirecekler.

ALİ KOÇ BÜTÇE İÇİN MESAJI VERMİŞTİ

Bu arada Ali Koç, Obradovic ile yaptığı toplantıdan önce "Obradovic burada kalmak istediği sürece kalabilir diye bir sözüm var, basketbol efsanesidir ve Fenerbahçelilerin kalbindeki yeri de bambaşkadır. Fenerbahçe Basketbol Kulübünün bütçesinin 30 milyonlar olması mümkün değil. Basketbolun açığı, futbolun açığının yarısı kadar. Bu yeni şartlar, hocamızın kalmak isteyeceği, liderlik yapmak isteyeceği şartlar ise, biz onun liderliğinde olmayı istiyoruz." açıklamasını yapmıştı.