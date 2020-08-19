Trabzonspor'dan Novak ve Sosa ile anlaşan Fenerbahçe, Nwakaeme'nin menajeriyle de görüştü

Transferde durmak bilmeyen Fenerbahçe, Trabzonspor'da sözleşmeleri biten Jose Sosa ile Filip Novak ile anlaşmaya vardı. Novak'a resmi imzayı attıran, Sosa'yı ise İstanbul'a getiren sarı lacivertliler, geçen sezonu Karadeniz temsilcisinde tamamlayan bir diğer yıldız Anthony Nwakaeme'yi de gündemine aldı.

Ajansspor'un haberine göre sportif direktör Emre Belözoğlu, oyuncunun menajeriyle görüştü. Menajer ise düşünmek için Fenerbahçe'den zaman istedi.

HAPOEL BEER SHEVA'DAN GELMİŞTİ

Trabzonspor, Nwakaeme'yi 2018 yazında Hapoel Beer Sheva takımından 1.1 milyon Euro karşılığı kadrosuna katmıştı.

ÇIKIŞ BEDELİ 6 MİLYON EURO

Haberde Nwakaeme'nin çıkış bedelininin 6 milyon euro olduğu söylendi. Neymar örneğinde olduğu gibi oyuncunun bu bedeli kendisinin de ödeyerek kulüpten ayrılabileceği ifade ediliyor.

14 GOL VE 11 ASİSTLE OYNADI

Nijeryalı futbolcu geçen sezon bordo mavili formayla çıktığı 43 maçta 14 gol atıp 11 asist yaptı.