Trabzonspor'dan Novak ve Sosa ile anlaşan Fenerbahçe, Nwakaeme'nin menajeriyle de görüştü

Trabzonspor'da sözleşmeleri sona eren Filip Novak ve Jose Sosa ile anlaşan Fenerbahçe'nin bordo mavili takımdan bir yıldız isimle daha ilgilendiği belirtildi. Sarı lacivertlilerin sportif direktörlüğünü yapan Emre Belözoğlu'nun Anthony Nwakaeme'nin menajeriyle görüştüğü öne sürülürken menajerin zaman istediği iddia edildi.

19.08.2020 23:20 | Son Güncelleme: 20.08.2020 00:33

Transferde durmak bilmeyen Fenerbahçe, Trabzonspor'da sözleşmeleri biten Jose Sosa ile Filip Novak ile anlaşmaya vardı. Novak'a resmi imzayı attıran, Sosa'yı ise İstanbul'a getiren sarı lacivertliler, geçen sezonu Karadeniz temsilcisinde tamamlayan bir diğer yıldız Anthony Nwakaeme'yi de gündemine aldı.

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Ajansspor'un haberine göre sportif direktör Emre Belözoğlu, oyuncunun menajeriyle görüştü. Menajer ise düşünmek için Fenerbahçe'den zaman istedi.

HAPOEL BEER SHEVA'DAN GELMİŞTİ

Trabzonspor, Nwakaeme'yi 2018 yazında Hapoel Beer Sheva takımından 1.1 milyon Euro karşılığı kadrosuna katmıştı.

ÇIKIŞ BEDELİ 6 MİLYON EURO

Haberde Nwakaeme'nin çıkış bedelininin 6 milyon euro olduğu söylendi. Neymar örneğinde olduğu gibi oyuncunun bu bedeli kendisinin de ödeyerek kulüpten ayrılabileceği ifade ediliyor.

14 GOL VE 11 ASİSTLE OYNADI

Nijeryalı futbolcu geçen sezon bordo mavili formayla çıktığı 43 maçta 14 gol atıp 11 asist yaptı.