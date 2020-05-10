Fenerbahçe, Hırvat çalıştırıcı Bjelica ile 6 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Hırvat çalıştırıcı Nenad Bjelica transferinde mutlu sona çok yakın.

Hırvat basını Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün Nenad Bjelica olduğunu yazdı.24sata'nın haberine göre sarı-lacivertliler ile her konuda anlaşan 48 yaşındaki çalıştırıcı kısa süre içinde resmi imzayı atacak ve ardından da İstanbul'a gelecek. Son olarak Dinamo Zagreb'i çalıştıran Bjelica ile aradaki pürüzlerin giderildiği ve 3 sezonluk kontratı kabul ettiği öğrenildi.

6 MİLYON EURO ÜCRET ALACAK

Dinamo Zagreb ile 2 şampiyonluk yaşayan, 2018- 19 sezonunda da Fenerbahçe ile UEFA Avrupa Ligi'nde aynı grupta yer alan Nenad Bjelica, kısa süre içinde İstanbul'da olacak. Yıllık 2 milyon Euro kazanacak olan deneyimli çalıştırıcı kontratının toplamında 3 sezon için 6 milyon Euro ücret alacak.