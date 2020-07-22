Fenerbahçe, Hasan Ali Kaldırım'la yeniden anlaşma sağladı

Fenerbahçe yönetiminin, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Hasan Ali Kaldırım ile anlaşma sağladığı iddia edildi.

Takvim'de yer alan habere göre Fenerbahçe'nin Hasan Ali Kaldırım'a 1+1 yıllık sözleşme teklif ettiği ve teklif edilen miktarın ise senelik 6.5 milyon TL garanti para olduğu bildirildi.

HASAN ALİ 2+1 YILLIK SÖZLEŞME İSTİYOR

Hasan Ali Kaldırım, Fenerbahçe'de yıllık 1.4 milyon Euro'ya forma giyiyordu. Tecrübeli futbolcunun yönetimin kendisine yaptığı teklife olumlu yanıt verdiği, sadece sözleşmenin 1+1 yerine 2+1 olmasını talep ettiği de gelen haberler arasında.

G.SARAY İDDİALARINI YALANLAMIŞTI

Hasan Ali Kaldırım için pandemi döneminde Galatasaray'ın devreye girdiği iddia edilmişti. Ancak milli futbolcu bu iddiaları yalanlamış zamanı geldiğinde ilk görüşmeyi kulübü Fenerbahçe ile yapacağını açıklamıştı.