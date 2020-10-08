Fenerbahçe, deplasmanda Anadolu Efes'i 80-71 mağlup etti

THY Euroleague'in 2. haftası Türk derbisine sahne oldu. Turnuvadaki iki temsilcimiz Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko kozlarını paylaştı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan bu zorlu karşılaşmayı Fenerbahçe Beko, üstün bir oyunla 80-71 kazandı. Bu sonuçla sarı lacivertliler ligde 2'de 2 yaparken, Efes'in galibiyet hasreti sürdü.

Fenerbahçe'de Nando De Colo 20, Lorenzo Brown ise 17 sayıyla galibiyerin mimarı oldu. Lacivert beyazlılarda 24 sayı ile maçın en skorer oyuncusu olan Krunoslav Simon'un bu performansı galibiyet için yeterli olmadı.

TARİHE GEÇTİ

Karşılaşmada ribauntlarda rakibine üstünlük kuran Fenerbahçe, kulüp tarihine geçti. Maç boyunca 48 ribaunt alan sarı lacivertliler, bir Euroleague maçındaki en yüksek ribaunt sayısına ulaştı.