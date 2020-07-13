Fenerbahçe'de Tolgay ve Falette, Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecekler

Fenerbahçe, Tolgay Arslan'ın ayak bileğinde, Simon Falette'in ise kalça eklemi etrafında ödem tespit edildiğini açıkladı. İki futbolcu da Beşiktaş'la oynanacak de3rbi mücadelesinde forma giyemeyecek.

13.07.2020 15:01 | Son Güncelleme: 13.07.2020 15:38

Fenerbahçe Kulübü, futbolcuları Tolgay Arslan ve Simon Falette'in sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, çekilen MR sonucunda Tolgay Arslan'ın ayak bileğinde burkulmadan dolayı eski bağ yırtığı yerinde ve eklem içinde ödem tespit edildiği aktarıldı.

DERBİDE FORMA GİYEMEYECEKLER

Simon Falette'in çekilen MR'ında ise kalça ekleminde ödem oluştuğu, yırtık ya da kopmanın ise görülmediği kaydedildi.

Her iki oyuncunun da tedavisine başlanıldığı ifade edilirken Beşiktaş'la oynanacak derbi mücadelesinde forma giymeleri beklenmiyor.