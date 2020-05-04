Fenerbahçe'den Hırvat teknik adam Nenad Bjelica'ya 4 yıllık sözleşme

TRT Spor'un haberine göre; sarı-lacivertli takım, Hırvat teknik adam Nenad Bjelica'ya 1+3 yıllık sözleşme teklif etti. Haberde görüşmelerin devam ettiği vurgulanırken teklifin sözlü olduğu ifade edildi.

Fenerbahçe yönetimi herhangi bir teknik adamla uzun süreli sözleşme yapmanın seçim öncesinde etik olmayacağını düşünüyor. Bu durum teknik direktör adaylarını düşündürüyor ve imza aşamasını yavaşlatıyor.

Her ne kadar imza aşaması yavaşlamış olsa da sarı-lacivertli kurmayların sunacağı projeyle Nenad Njelica'yı ikna etmesi bekleniyor.

EMRE BELÖZOĞLU SPORTİF DİREKTÖR OLACAK

Fenerbahçe yönetimi teknik direktörlük koltuğuna Nenad Bjelica'yı getirdikten sonra sezon sonunda kramponlarını asacak olan Emre Belözoğlu'nu sportif direktör olarak açıklayacak.