Fenerbahçe'den ayrılan Mauricio Isla, Brezilya ekibi Flamengo ile sözleşme imzaladı

Fenerbahçe'den ayrılan Şilili oyuncu Mauricio Isla'nın yeni takımı belli oldu. Sezonun bitimine kısa bir süre kala sarı lacivertlilere veda eden 32 yaşındaki sağ bek Brezilya'nın Flamengo takımına transfer oldu. Kulüp yaptığı açıklamayla transferi resmiyete kavuşturdu. Sözleşmenin 2 yıllık olduğu belirtildi.

BETIS VE BOCA DA İSTİYORDU

Deneyimli futbolcuyu İspanya'dan Real Betis ve Arjantin'den Boca Juniors'un istediği de biliniyordu.

ÇUBUKLUYLA 91 MAÇA ÇIKTI

Fenerbahçe'de toplamda 91 resmi maça çıkan Isla, gol atma başarısı gösteremezken 13 asist yaptı. Şili Milli Takımı'nda da oynayan Isla, kariyerinde daha önce Udinese, Juventus, QPR, Marsilya ve Cagliari'de ter döktü.