Fenerbahçe, İsviçre Federal Mahkemesi'ne yaptığı itiraz başvurusu reddedilen Trabzonspor'dan 137 bin TL tazminat alacak

Fenerbahçe ve Trabzonspor arasındaki 2010/11 şampiyonluğu konusunda sıcak bir gelişme yaşandı. Spor Tahkim Mahkemesi'nin ardından İsviçre Federal Mahkemesi de Trabzonspor'un itiraz başvurusunu reddetti. Sarı lacivertliler, bu gelişmeyle birlikte bir resmi açıklama yayınladı ve bordo mavili ekipten 17 bin İsviçre frangı, yaklaşık 137 bin TL, tazminat alacağını duyurdu.

Resmi sitedeki açıklamada "Trabzonspor tarafından ileri sürülen tüm gerekçeler reddedilmiş ve Trabzonspor tarafından Kulübümüze 17.000.-CHF tutarında tazminat ödenmesine karar verilmiştir. Bu sonuçla Fenerbahçemizin alın teri ile kazandığı 2010-2011 sezonu şampiyonluğu bir kez daha' tescillenmiştir" ifadeleri yer aldı.

5 HAKİM İNCELEDİ

Fenerbahçe, dosyanın detaylarına da değinerek davanın 5 hakim ile incelendiğini ifade etti. Sarı lacivertlilerin açıklaması şu şekilde devam etti:

FETÖ kumpası olduğu tüm netliğiyle ortaya çıkan 'Futbolda Sözde Şike Davası' ile ilgili Trabzonspor Kulübü'nün, Temmuz 2017'de FIFA nezdinde başlatmış olduğu, verilen karar üzerine Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) taşıdığı ve 30.07.2019 tarihinde CAS'ın da yapılan başvuruyu reddetmesi ile Trabzonspor'un bu kez İsviçre Federal Mahkemesi'ne yaptığı itiraz başvurusu, reddedilmiştir. İsviçre Federal Mahkemesi, büyük önem vererek bu dosyayı ele almış ve normal şartlar altında 3 hakim ile karar vermekte iken bu davada ileri sürülen argümanlar hakkında 5 hakim ile inceleme yaparak karar vermiştir. Yine bu dava geçtiğimiz sene nihayete eren ve spor camiasında Pechstein & Mutu davası olarak bilinen bir diğer önemli dava sonrasında, İsviçre Federal Mahkemesi tarafından bir CAS yargılamasına ilişkin adil yargılanma hakkı bakımından inceleme yapılan ilk dava olmuştur.