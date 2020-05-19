Fenerbahçe'de futbolcu, teknik heyet ve tesis çalışanlarına yapılan ikinci koronavirüs testleri negatif çıktı

Fenerbahçe'de futbolculara, teknik heyete ve Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde görev yapan personele yapılan ikinci koronavirüs testinde tüm sonuçlar negatif çıktı.

19.05.2020 13:24 | Son Güncelleme: 19.05.2020 13:34

Fenerbahçe Kulübü, koronavirüs salgını sonrası futbol takımı, teknik heyet ve tesis çalışanlarına yapılan ikinci testlerin sonuçlarının negatif olduğunu açıkladı.

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ANTRENMANLAR ÇARŞAMBA BAŞLIYOR

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında "Futbol A Takımımızın oyuncularına, teknik ve idari heyetine ve Samandıra Can Bartu Tesislerimizde görev yapan personelimize yapılan KOVID-19 PCR testinde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır." denildi.

Ayrıca yapılan açıklamanın devamında idmanların yeniden başlayacağı "Küçük gruplar halinde Çarşamba, Perşembe ve Cuma tesislerde çalışmalar sürecek." sözleriyle duyuruldu.

İLK TEST 5 MAYIS'TA YAPILMIŞTI

Fenerbahçe'de; futbolcu, teknik heyet ve kulüp personeline koronavirüs testleri ilk olarak 5 Mayıs tarihinde yapılmış ve teknik heyetten bir ismin test sonucunun pozitif çıktığı duyurulmuştu.