Fenerbahçe'de Luiz Gustavo ile Jarell Eddie'nin benzerliği, taraftarın ilgi odağı oldu

Yayıncı kuruluş beIN SPORTS'un yaptığı paylaşımla iki yıldız oyuncunun benzerliği gün yüzüne çıkarken, sarı-lacivertli taraftarların yaptığı yorumlar en çok konuşulan konular arasına girmeyi başardı.

YORUMLAR SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Geçtiğimiz sezon Marsilya'dan Fenerbahçe'ye gelen ve gösterdiği performansla Fenerbahçe taraftarının en çok sevdiği isimlerden olan Luiz Gustavo, Erol Bulut'un da en güvendiği isimlerden.

Zeljko Obradovic sonrası Igor Kokoskov'la yeni bir döneme başlayan Fenerbahçe Beko'ya sezon başında katılan Jarell Eddie de kısa sürede sarı-lacivertli taraftarın gözüne girmeyi başardı.

İki başarılı isimle ilgili yapılan yorumlardan bazıları şöyle;