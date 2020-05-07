Fenerbahçe'de 1 personelin koronavirüs testi pozitif çıktı

Fenerbahçe, salı günü tüm futbolcular, teknik ekip ve çalışanlara yapılan koronavirüs testinin sonucunda bir personelinin virüse yakalandığı açıkladı. Bunun üzerine yarın yapılacak antrenman da iptal edildi.

07.05.2020 21:43 | Son Güncelleme: 07.05.2020 22:06

Fenerbahçe'de salı günü tüm futbolcular, teknik ekip ve çalışanlara yapılan koronavirüs testinin sonucunda bir personel çalışanının virüse yakalandığı ortaya çıktı.

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Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada,

"Kulübümüz tarafından Samandıra Can Bartu Tesislerimizde 5 Mayıs Salı günü tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarımıza Covid-19 tanı testi yapılmıştır.

Yapılan bu ilk testlerin elimize bu akşam ulaşan sonuçlarına göre Samandıra çalışanlarımızdan birinin sonucu pozitif tespit edilmiş, bir diğer çalışanımız da şüpheli durumdadır. İki çalışanımızın da sağlık durumu detaylı takibe alınmış, yarın ikinci teste gireceklerdir.

Bu olay neticesinde, takımımızın yarın yapacağı antrenman iptal edilmiştir.

Konu hakkında gelişmeler oldukça kulübümüz tarafından tekrar bilgilendirme yapılacaktır." denildi.