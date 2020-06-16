Fenerbahçe bu sezon, Galatasaray ve Trabzonspor'a karşı Kadıköy'deki yenilmezlik serilerini kaybetti

Fenerbahçe; Galatasaray'a karşı 1999'dan bu yana, Trabzonspor'a karşı ise 1997'den beri devam eden Kadıköy'deki yenilmezlik serilerini bu sezon kaybetti.

16.06.2020 23:33 | Son Güncelleme: 17.06.2020 00:42

Fenerbahçe, bu sezon ezeli rakiplerine karşı Kadıköy'deki yenilmezlik serilerini de kaybetti.

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1999'dan bu sezona kadar Galatasaray'a karşı kalesi olarak kabul edilen Kadıköy'de maç kaybetmeyen ve büyük üstünlük kuran Fenerbahçe, 23 Şubat'ta oynanan lig maçında 3-1 kaybederek 20 yıl sonra kaybetmiş oldu.

1997'DEN BU YANA SÜREN SERİ DE SONA ERDİ

Sarı lacivertliler, bir diğer ezeli rakibi Trabzonspor'a karşı da Kadıköy'deki yenilmezlik serisini devam ettiremedi.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında 3-1 mağlup olan Fenerbahçe, 1997'den sonra ilk kez bordo mavililere maç kaybetmiş oldu.