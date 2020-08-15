Fenerbahçe, Bournemouth'un kalecisi Begovic'i transfer etmek istiyor

Fenerbahçe transferde hız kesmiyor. Caner Erkin, Gökhan Gönül ve Filip Novak'ı kadrosuna katan sarı lacivertliler, kaleyi Boşnak file bekçisi Asmir Begovic'e emanet etmeyi planlıyor.

Milliyet gazetesinin haberine göre Fenerbahçe, bonservisi Bournemouth'ta olan Asmir Begovic'in transferi için girişimlere başladı.

Geçen sezonun ilk yarısını Azerbaycan ekibi Qarabağ'da kiralık olarak geçiren Begovic, ikinci yarıda Milan'ın yolunu tutmuştu.

1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

33 yaşındaki Boşnak kalecinin kulübü Bournemouth ile sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor. Fenerbahçe, kaleci transferi için Başakşehir'den Volkan Babacan'ı da düşünmüştü ancak kulübü onu bırakmayınca Begovic'e yöneldi.