Fenerbahçe Beko, Zeljko Obradovic'in yerine Sarunas Jasikevicius ile görüşmelere başladı

7 sezonluk Zeljko Obradovic dönemi sona eren Fenerbahçe Beko'da koç arayışları hız kazandı. Yerli antrenörlerle görüşme halinde olan sarı-lacivertliler, esas hedefini Sarunas Jasikevicius olarak belirledi.

Litvanyalı gazeteci Donatas Urbonas'ın paylaştığı bilgiye göre Fenerbahçe Beko, takımın başına Zalgiris'i çalıştıran Sarunas Jasikevicius'u getirmek istiyor. Genç antrenör ile görüşmelere başlayan sarı-lacivertli yönetim, Jasikevicius'tan henüz net bir yanıt alamadı.

İSPANYA'DAN HABER BEKLİYOR

Jasikevicius'un Fenerbahçe'ye net yanıt vermemesinin nedeni de Barcelona'yı bekliyor oluşu. Litvanyalı gazeteci, İspanya Ligi'nin bitmemesi nedeniyle Jasikevicius'un beklemeye geçtiğini ve Barcelona'nın şampiyon olamaması halinde koç Svetislav Pesic'le yollarını ayırıp Jasikevicius'a teklif yapacağını belirtti.

AYRILMA İHTİMALİ YÜKSEK

44 yaşındaki antrenörün yeni sezonda Zalgiris'te kalmama ihtimalinin yüksek olduğu ve Fenerbahçe Beko ile Barcelona arasında tercih yapacağı kaydedildi.

YERLİ HOCALAR DA GÜNDEMDE

Sarı-lacivertli kulübün Jasikevicius dışında yerli antrenörlerle de görüştüğü ve Galatasaray Doğa Sigorta antrenörü Ertuğrul Erdoğan, Pınar Karşıyaka antrenörü Ufuk Sarıca ve Obradovic'in yardımcılığını yapan Erdem Can'ı da alternatif olarak belirlediği ifade edildi.

2010/11 sezonunda Fenerbahçe'de forma giyen Sarunas Jasikevicius, 2007-2010 yılları arasında Panathinaikos'ta Zeljko Obradovic ile çalışmış ve ikili beraber, bir EuroLeague şampiyonluğu yaşamıştı.