Zeljko Obradovic, Fenerbahçe'nin 2+1 yıllık yeni sözleşme teklifini kabul etti

Aylardır yeni kontrat imzalamayarak gitti-gidiyor söylentileriyle taraftarın yüreğini hoplatan Fenerbahçe Beko Koçu Zeljko Obradovic'ten sarı lacivertlileri mutlu edecek bir haber geldi. Sırp çalıştırıcının, F.Bahçe yönetiminin kendisine yönelttiği 2+1 yıllık teklife 'Evet' dediği öğrenildi.

Fenerbahçe'yi basketbolda tüm dünyanın tanıdığı bir marka haline getiren Obradovic, takımın iskeletini oluşturan Melih Mahmutoğlu, Nando de Colo, Luigi Datome, Kostas Sloukas, Ahmet Düverioğlu, Jan Vesely gibi tecrübeli isimlerin yanına genç isimler monte ederek yeniden Avrupa'nın zirvesine oynayan bir takım yaratma hedefiyle kolları sıvayacak.

DÜNYA KÜÇÜLÜYOR

Obradovic'in sarı lacivertli takımda bütçenin daralacağı söylentileri yüzünden kararsızlık yaşadığı ancak koronavirüs salgını sonrasında basketbolda bütün Avrupa kulüplerinde benzer küçülmelerin kaçınılmaz olduğunu görerek yuvada kalmaya karar verdiği tahmin ediliyor.

Fenerbahçe Beko'nun mali küçülme yaşasa da elindeki kadro iskeletine, Obradovic faktörü de eklenince, takımın zirveye oynamasının zor olmayacağı basketbol camiasında dile getiriliyor.