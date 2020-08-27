Fenerbahçe, Bankalar Birliği ile anlaşıldığına dair çıkan haberleri yalanladı

Transfer bombalarını teker teker patlatan Fenerbahçe, bir taraftan da mali açıdan durumunu iyileştirmeye ve harcama limitlerini tutturmaya çalışıyor.

Sarı lacivertli ekip, bu yönde çıkan "Bankalar Birliği ile anlaşıldı" haberleri için resmi bir açıklama yayınladı. Haberleri yalanlayan kulüp, Bankalar Birliği ile görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

Açıklamada "Son birkaç gündür, bazı mecralarda Kulübümüzün Bankalar Birliği ile anlaşma sağladığı ile ilgili haberler yer aldığını ve anlaşma detaylarına dair bilgiler paylaşıldığını takip ediyoruz. Bu haberlerin ve haberlerde yer alan detayların gerçeği yansıtmadığını vurguluyoruz" denildi.

GERÇEKLEŞİRSE AÇIKLAMA YAPILACAK

Fenerbahçe, görüşmelerin sürdüğünü de vurgularken imzalanmış bir anlaşma olması durumunda resmi açıklama yapacağını da vurguladı ve "Kulübümüzün, Bankalar Birliği ile görüşmelerinin devam etmekte olduğunu, şu an için imzalanmış bir anlaşmanın söz konusu olmadığını, görüşmeler neticelendiğinde Kulübümüz tarafından açıklama yapılacağını kamuoyunun bilgisine sunuyoruz" ifadelerine yer verdi.