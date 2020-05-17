Fenerbahçe Alman futbolcu Max Kruse'yi 5 milyon euroya satmayı planlıyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, telekonferans yöntemi ile katıldığı Divan Kurulu toplantısında önemli mesajlar verdi. Bu mesajlardan biri de futbolculara yönelik oldu.

Koç, "Artık vefa zamanı" diyerek futbol endüstrisinin ve kulüplerin salgın sonrası içine düştüğü ekonomik duruma gönderme yaparak maaşlarda indirime gideceklerini duyurdu. Bu gelişmenin ardından toplam maliyeti yıllık 5 milyon euroyu bulan Max Kruse'ye yol göründü.

Alman medyasına sürekli olarak demeç veren ve sezon sonunda Türkiye'den ayrılmak istediğine vurgu yapan orta saha oyuncusunun gitmesine yönetim de sıcak bakıyor.

DİSİPLİN SORUNU YAŞAMIŞTI

Yarım sezonu aşkın bir süredir sarı lacivertli formayı giyen Kruse, zaman zaman disiplin sorunu yaşamış, arkadaşları ile iletişim kurmakta zorlanmıştı. Ayrıca yaşadığı sakatlıklar ve maç seçmesi de teknik heyetin gözünden kaçmamıştı.

Divan Kurulu'na Başkan Ali Koç'un, "En yüksek rakam 2.2 milyon Euro olacak" sözü de bu miktarın üstünde alan Kruse'nin gönderilme sebepleri arasında yer alıyor. Yönetimin bu futbolcu için 5 milyon euro bonservis bedeli belirlediği öğrenildi.

(Kaynak: Fanatik)